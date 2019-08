Causio: "Al Milan manca ancora qualcosa per raggiungere l'obiettivo Champions"

La vittoria più sorprendente nella prima di campionato è stata quella dell'Udinese contro il Milan. "La squadra friulana ha fatto una buona partita mentre i rossoneri non sono ancora al top", dice a TMW Franco Causio grande ex juventino e udinese. "Va detto che siamo anche alle prime gare di campionato, si avverte il caldo e le squadre non possono ancora essere al 100%. Certo, qualcosa al Milan manca per arrivare al suo obiettivo Champions"