Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista sportivo Stefano Cecchi ha parlato della ripartenza del calcio. Queste le sue parole:"Calcio? Dopo la fase di emergenza non si sta guardando al futuro, dov'è l'Uefa? Ognuno va per conto suo, alcuni campionati ripartono, altri fermi. Non c'è una strategia, non c'è un orizzonte comune."