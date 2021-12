Ceferin e il pasticcio del sorteggio Champions: "Errore tecnologico, non umano. Mi scuso"

Il presidente della UEFA, Aleksandr Ceferin, è tornato sul pasticcio relativo ai sorteggi di Champions League di lunedì. Intervenuto in conferenza ha dichiarato: "Qualcosa non andava nel software. La UEFA ha contattato il suo fornitore di software ed è stato deciso che l'intero sorteggio doveva essere ripetuto perché non si sapeva esattamente quando si era verificato l'errore. La nostra decisione è stata quella di essere trasparenti. È troppo presto per parlare di conseguenze. Abbiamo imparato. Ovviamente è un errore della UEFA. Dipendevamo dalla tecnologia e forse dovremmo esserne meno dipendenti. Ci scusiamo per l'errore. Sono errori che capitano. Non sono errori umani, ma tecnologici".