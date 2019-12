Ceferin sul VAR: "Ora sei in fuorigioco se hai il naso lungo. Proporremo tolleranza di 10-20 cm"

Intervista esclusiva rilasciata al Daily Mirror dal presidente UEFA Aleksandar Ceferin. Il numero uno del massimo organo calcistico europeo ammette di non essere soddisfatto del VAR, anzi: "Di questi tempi, rischi di essere in fuorigioco se hai il naso lungo. Anche le linee sono tracciate dal VAR. Quindi il disegno di criteri oggettivi è un po' soggettivo. Per cui la nostra proposta sarà, e ne discuteremo con la nostra divisione arbitri, quella di avere una tolleranza di 10-20 centimetri. Abbiamo avuto un incontro in UEFA due settimane fa con i migliori allenatori. C'erano Klopp, Guardiola, Allegri, Ancelotti, Zidane. Il nostro designatore Rosetti ha mostrato loro un fallo di mano chiedendo se fosse sanzionabile o meno. La metà di loro ha detto di sì. l'altra no. Per cui ditemi come può essere chiaro il regolamento. Non sappiamo nulla! Alcuni arbitri in Inghilterra non controllano nemmeno. In Italia controllano per mezz'ora. Insomma, è un casino. Non sono mai stato un fan. Ormai i guardalinee non alzano nemmeno la bandierina. Aspettano, aspettano, aspettano. I giocatori? Non festeggiano nemmeno. Ora attendono il VAR. E nonostante ciò non si riesce a distinguere un fallo di mano. Come si fa a definire un fallo intenzionale? L'arbitro non è uno psichiatra in grado di sapere se hai fatto una cosa di proposito o no".