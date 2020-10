Cerruti su Chiesa: "Sarebbe stato più utile al Milan. Per lui ci sarebbero stati anche meno problemi con Firenze"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Alberto Cerrruti ha parlato di Chiesa e dei rumors che lo volevano in rossonero. Queste le sue parole: "Sarebbe stato più utile al Milan. Per lui ci sarebbero stati anche meno problemi visto che i fiorentini non lo perdoneranno. La Fiorentina doveva gestire meglio il caso ma anche Chiesa poteva uscirne meglio.