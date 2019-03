Chef Cracco verso il derby: "Milan, difendiamo il vantaggio"

In vista del derby, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il noto chef Carlo Cracco, grande tifoso rossonero: "Questa volta siamo noi in vantaggio, cerchiamo di difenderlo. E credo che in casa il Milan possa dare qualcosa in più. Il cambio di passo con l’arrivo di Piatek e la partenza di Higuain si è visto. Forse non erano tutte colpe sue, ma credo ci volesse gente più agguerrita, gente che cerca di sognare come dice il buon Rino. Piatek lo fa. Non credo che Higuain sia stato il solo colpevole, ma dovrebbe prendere esempio da Cristiano Ronaldo. Ronaldo è un mito. Questi sono i giocatori che servono, quelli che si applicano sempre per il risultato".