Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex rossonero Luciano Chiarugi ha parlato della società rossonera. Queste le sue parole: "Milan? Mi piace l'ottimismo di questa società, ha dato a Maldini un compito più oneroso. Per me non deve fare ancora molto per costruire una squadra competitiva. Milenkovic? Grande difensore che fa anche gol."