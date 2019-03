Chievo, Jaroszynski: "Piatek un top player, affrontarlo sarà difficilissimo"

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Pawel Jaroszynski, terzino del Chievo nonché connazionale ed ex compagno di squadra di Piatek nel Cracovia: "Sinceramente - ha dichiarato - non immaginavo che appena arrivato in Italia potesse diventare un top player così velocemente. Non solo segna tanti gol ma gioca anche bene, per lui e per la squadra. Già al Genoa ha iniziato subito ad andare forte e a fare un ottimo lavoro. Sta facendo altrettanto bene con il Milan e oggi è davvero uno dei migliori. Per lui è stato molto importante sapersi adattare immediatamente al calcio italiano ed è successo perché ha la testa giusta. La sua forza mentale è incredibile e credo che sia una delle sue qualità migliori. È stato bravo a capire fin da subito il modo di giocare delle squadre italiane e grazie alla voglia di migliorarsi è diventato il giocatore che tutti noi oggi vediamo. Affrontarlo sarà difficilissimo per noi difensori. Il suo stile di gioco si è evoluto rispetto a quando giocavamo insieme a Cracovia. Ora è bravissimo anche a difendere la palla spalle alla porta, ha acquistato tanta forza fisica e ha anche molta più velocità. In più, a differenza di prima, appena ha un’occasione calcia per cercare il gol. Tutti stiamo apprezzando il suo modo di giocare, ma sono sicuro che sabato la nostra difesa sarà più forte di lui".