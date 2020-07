Cinquini: "Mai una polemica di Pioli su Rangnick. Onore all'uomo e al tecnico"

Intervenendo al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, Oreste Cinquini ha parlato così di Stefano Pioli: "Lo feci iniziare a Bologna come tecnico nelle giovanili e vinse il campionato Allievi Nazionali e poi lo lasciai a Parma e decisi di andare a Cagliari. A Parma le cose non sono andate bene ma in seguito ha ottenuto buoni risultati ovunque, si fa voler bene dai giocatori. Nonostante il peso di Rangik su di sè non ha fatto una piega nè una polemica. Onore all'uomo e al tecnico".