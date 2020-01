Cobolli Gigli: "Ibrahimovic? Caratterialmente è migliore anche di Ronaldo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato di tanti temi tra cui il ritorno di Ibrahimovic in Serie A. Queste le sue parole sullo svedese: "È un uomo eccezionale. Anche caratterialmente è impressionante: sotto questo aspetto è forse meglio di Cristiano Ronaldo. Ama il rischio e adesso è già riuscito a dare una carica al Milan molto importante. Parliamo di uno di quei giocatori che non possono non essere apprezzati".