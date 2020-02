Collovati: "Inter favorita, ma il Milan non è quello di un mese e mezzo fa"

Intervistato dal Corriere della Sera, Fulvio Collovati, ex di entrambe le squadre, ha parlato del derby e del Milan: "Sulla carta l’Inter ha i favori del pronostico ma il Milan, se ha Ibra in campo, non è quello di un mese e mezzo fa. Pioli deve affidarsi all’umiltà. Non può pensare di andare ad aggredire gli avversari o giocare a viso aperto. Rischierebbe di sbattere contro il muro e concedere spazi alle ripartenze di Lukaku. Da più di 30 anni non ricordavo un derby con una differenza di valori così. Quanti fra i milanisti attuali avrebbero giocato nella squadra di Berlusconi? Forse il portiere. Il club ha bisogno di capire quali sono i giocatori su cui fondare la ricostruzione. Serve un centravanti di caratura mondiale".