Collovati: "Juve fuori dai giochi per lo Scudetto. Sarà corsa a tre"

Fulvio Collovati, ex calciatore rossonero, si è così espresso a L'Interista sulla corsa Scudetto: "Come cambia la lotta per il tricolore? Cambia soprattutto per le considerazioni da fare sulla Juventus. Non è che ci volesse la sconfitta interna con il Sassuolo per capire che i bianconeri fossero fuori dai giochi. In pochi lo avevano capito, qualcuno si era illuso oppure faceva il doppio gioco o gli faceva comodo metterli fra gli aspiranti allo scudetto. La Juve è fuori. Il gioco è a 3 (Milan, Napoli e Inter, ndr)".