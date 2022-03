Collovati: "Per lo Scudetto sarà corsa a due tra Inter e Milan"

MilanNews.it

Fulvio Collovati, ex giocatore di Milan e Infer, si è così espresso a ItalSportPress sulla lotta Scudetto: “Non penso che l’uscita dalla competizione europea agevoli la corsa allo scudetto, andate a chiedere a Inzaghi se è contento di essere uscito dalla Champions. Per lo scudetto sarà corsa a due tra Inter e Milan, ma occhio anche al Napoli che non do per spacciato”.