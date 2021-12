Collovati sul mercato del Milan: "Milenkovic o Luiz Felipe per la difesa, e magari Jovic in avanti"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: "Milenkovic o Luiz Felipe per la difesa, e magari Jovic in avanti. Il valore non si discute, ed è in cerca di rilancio. Bisognerebbe gestirlo perché non parliamo di un ragazzino semisconosciuto: può partire dietro a un titolare, non dietro a due, ma la stagione del Milan finora ha detto che Ibra non è eterno e non lo è nemmeno Giroud, gli spazi non mancherebbero. Per il club si tratterebbe di fare un sacrificio economico non indifferente, ma il Milan lotterà fino alla fine perché ha dimostrato di valere, e rinforzarsi pensando anche al domani sarebbe un’ottima mossa"