Come sta Mandzukic? Il suo personal trainer: "È pronto per un allenamento completo con il gruppo, in due o tre settimane sarà al 100%"

In merito alla condizione fisica di Mario Mandzukic, il suo personal trainer Luka Milanovic ha rivelato a Tuttosport: "Ora Mario ha un alto livello di forza e di resistenza. È pronto per un allenamento completo con il gruppo. Proprio in virtù delle ultime e specifiche sessioni individuali improntate sul calcio. Il ritmo partita? Qualcosina gli servirà per adattarsi, è del tutto normale. Ma conoscendo la sua competitività, sarà meno di quello che servirebbe normalmente. È difficile fare una previsione esatta, ma mi aspetto che sia al 100% in due o tre settimane".