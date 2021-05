Commisso sul futuro di Vlahovic: " Il nostro desiderio è quello di tenerlo e di accontentarlo"

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Fiorentibìna Rocco Commisso ha parlato del futuro di Vlahovic. Queste le dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb: "Ci sono tanti giornalisti che hanno criticato Vlahovic all'inizio della stagione. Io ho visto Vlahovic quando è arrivato a New York e mi ha fatto subito una grande impressione. Il nostro desiderio è quello di tenerlo e di accontentarlo. Non ci sono stati incontri nelle ultime settimane. Finiamo la stagione e quando ci sarà una soluzione darò una risposta in merito. Ho intenzione di tenerlo". L'attaccante serbo è stato accostato con insistenza al Milan.