Compagnoni sul Milan: "Una squadra che prende 4 gol in un tempo dimostra problemi di compattezza"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, ha parlato del derby. Queste le sue parole: "Una squadra che prende 4 gol in un tempo, in Italia seppur da una squadra fortissima come l'Inter dimostra che ci sono grandi problemi di compattezza non solo difensiva ma anche mentale. Come si cura? Lavorando in settimana in allenamento e cercando di ottenere vittorie, soprattutto con grandi squadre, che possanoi dare fiducia"