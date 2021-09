Straripante fisicamente, affidabile in marcatura, indispensabile al centro della difesa. La gara contro la Juventus ed il gol subito in apertura ha acceso ancora una volta i fari su Fikayo Tomori: da un lato per la scelta di Pioli di adattarlo al ruolo di esterno destro basso per l’occasione, dall’altro per un paragone istantaneo tra l’opportunità che ha concesso il vantaggio alla Juventus con l’ex giocatore del Chelsea dirottato a destra, e quella in cui lo stesso Tomori ha mangiato tre metri di ritardo a Rabiot evitando che i bianconeri potessero trovare il gol del raddoppio. La sensazione concreta è stata che con la sua conferma nel cuore della retroguardia il Milan sia molto più difficilmente vulnerabile, sia nel gioco aereo che soprattutto se preso d’infilata. Uno spunto di riflessione per Pioli, perché ad alto livello ci si sta con una grande difesa. E con Tomori centrale, il Milan è decisamente più forte.