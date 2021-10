Conceicao su Ibrahimovic: "È uno dei migliori giocatori al mondo"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Porto Sergio Conceicao ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Non lo so se giocherà o meno, quello che so è che affrontiamo una squadra non è formata soltanto da un giocatore. Ovviamente conosciamo le caratteristiche di Zlatan, è poderoso, ha qualità fisiche e tecniche fuori dalla media. Credo comunque che sia uno dei migliori giocatori al mondo".