Condò: "I numeri stanno sfatando i luoghi comuni sul Milan"

Intervenuto a Sky Sport 24, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato del momento di forma del Milan:

Contro la Lazio peseranno le assenze? “Sicuramente. Fino a questo momento però ci sono dei luoghi comuni sul Milan che i numeri stanno sfatando. Ibrahimovic ha giocato la metà delle partite, eppure il Milan continua ad essere lì. L'assenza di Kjaer è stata pagata in modo pazzesco contro il Genoa, poi però Kalulu contro il Sassuolo ha fatto il suo. L’assenza di Kessie è pesantissima, è l’uomo che tiene incollata la squadra col suo gran lavoro. Già altre volte è successo che abbiamo pensato “Con questa assenza è chiusa la storia per il Milan”. Dopo i due pareggi si pensava che fosse arrivato il momento del sorpasso, e invece no. Il Milan ha battuto il Sassuolo. Il gol lampo ti è riuscito nel giorno in cui più ne avevi bisogno. Ha detto bene De Zerbi, la squadra scoppia d’autostima”.

Di Canio ha paragonato la progressione di Theo a quella di Bale: “Mi è piaciuto moltissimo, è stata una genialata di Paolo (Di Canio, ndr). Stavo pensando a quelli che sono i due terzini che gli stanno ancora sopra, Robertson del Liverpool e Davies del Bayern ma non avevo mai pensato che Theo un giorno si possa trasformare in un attaccante, la progressione è quella di Bale, Di Canio ha ragione”.