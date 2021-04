Condò: "Io non modificherei nulla dell'attuale versione della Champions League"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato della Superlega. Queste le sue parole: "Io ho viaggiato spesso con il Milan nei suoi grandi successi. Quello era un calcio semplice e per essere a certi livelli bisognava vincere scudetto e coppa di campioni. Questo dava la sensazione di aver fatto un percorso straordinario che portava meritatamente a certi livelli. Il successo del calcio ha poi portato al grande successo economico che ha causato un grande scisma in cui la Coppa dei Campioni ha compreso le migliori squadre e non solo il vincitore del rispettivo campionato. Io non toccherei niente di questa ultima versione di Champions League perchè la nuova formula mi sembra molto farraginosa. Ancora meglio sarebbe se si riuscisse a portare i campionati a 18 squadre in modo tale da liberare alcune date. Vedo i giocatori stanchi"