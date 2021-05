Condò: "Per il Milan sarebbe stato meglio affrontare l'Atalanta con la pancia piena"

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a SkySport nel post finale di Coppa Italia e in vista delle sfide decisive di domenica in campionato: "Il pronostico non lo so fare. Penso che il Milan abbia tifato per i supplementari, anche perché vedere il secondo tempo dell'Atalanta ti vengono dei dubbi viste le difficoltà fisiche: sono andati in apnea, sott'acqua contro la Juventus. (Per il Milan, ndr) Sarebbe stato meglio affrontare sicuramente una squadra con la pancia piena e con una secona grande festa dopo quella per la qualificazione alla Champions League".