Condò: "Se Ziyech dovesse arrivare in Italia in cinque partite tiferò per la squadra in cui gioca"

Paolo Condò, giornalista e opinionista, si è così espresso a SkySport sul calciomercato del Milan: "Jovic è un giocatore interessante; a Madrid non ha fatto bene, a Francoforte assolutamente sì. Ho sentito il nome di Ziyech accostato al Milan, lui è uno dei miei pupilli. Dichiaro che, se dovesse arrivare in Italia, per 5 partite - perché di più non posso - tiferò per la squadra in cui gioca Ziyech".