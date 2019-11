Conti a Sky: "Contro il Napoli vogliamo fare una grande partita"

Andrea Conti, intervistato da Sky Sport, ha parlato così della sfida di sabato pomeriggio contro il Napoli: "Ci sono delle partite che possono darti quella svolta per cambiare la stagione, sicuramente questa col Napoli può essere una di quelle. Il Napoli è una grande squadra, ha ottimi giocatori. Insigne è il loro fantasista, un punto di forza. Ha anche altri grandi attaccanti e un grandissimo centrocampo, quando affronti squadre di questo calibro le partite si preparano da sole e quindi è più facile affrontare una squadra del genere piuttosto che una di media-bassa classifica. Andremo a San Siro davanti i nostri tifosi per fare una grande partita e per cercare di portare a casa i tre punti perché ne abbiamo assolutamente bisogno”.