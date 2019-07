Conti: "Non ho mai mollato, ora il ginocchio risponde bene"

Andrea Conti è una sorta di nuovo acquisto per il Milan. Nelle ultime due stagioni, infatti, il forte terzino rossonero, a causa di una lunga serie di infortuni, non è riuscito a giocare con continuità. Ma l’ex atalantino non è tipo da piangersi addosso: "Non sono di quelli che si sentono vittime del destino - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport -. Credo che la fortuna sia la scusa dei deboli. L’idea di mollare non mi ha mai sfiorato. Magari non ho lavorato io abbastanza bene, o non sono stato operato abbastanza bene, o la preparazione non è stata abbastanza corretta. Comunque, meglio che mi sia rifatto male subito piuttosto che rientrare e fermarmi magari dopo tre mesi. Adesso il ginocchio risponde come si deve".