Convocazioni, il c.t. Deschamps su Giroud: "Non posso dare rassicurazioni"

Ai microfoni dell'Equipe de France, il c.t. Didier Deschamps ha parlato delle prossime convocazioni, soffermandosi sull'attaccante del Milan, Olivier Giroud: "Sono stato onesto e trasparente. La sua situazione nel club era cambiata. So molto bene cosa ha fatto, e ha fatto molto bene. Era il 2018, ma oggi siamo nel 2021 e non sono qui per dare rassicurazioni".