Cornago (As): "Jovic-Milan a gennaio solo a una condizione"

Theo Hernandez, Brahim Diaz e ora, nelle speranze del Milan, anche Luka Jovic. Tra Madrid e Milano continuano i contatti, col dirigente Paolo Maldini da sempre molto vicino ai colleghi del Real e quindi attento alla situazione scontenti nello spogliatoio merengue. L'attaccante serbo, d'altronde, oggi è totalmente fuori dal progetto tecnico di mister Zidane (lo dimostrano le appena cinque presenze da lui conquistate in questa prima parte di stagione) e i rossoneri restano attentamente vigili. Per saperne di più sul suo futuro, oltre che commentare il caso Sergio Ramos, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva il giornalista spagnolo di As e Bernabéu Digital, Eduardo Cornago.

Jovic sì o Jovic no: che ne sarà dell'ex Eintracht e Benfica in questo mercato di gennaio?

"Diciamo la verità: Jovic non sta convincendo al Real. È stato fatto un grande investimento per portarlo a Madrid, ma lui non è mai riuscito a mostrare gli alti livelli di rendimento espressi in Germania e Portogallo. Dubito però che in questo mercato possa andarsene...".

Il Milan oggi è più lontano?

"È vero che l'estate scorsa il Real Madrid ha riflettuto molto sulla possibile cessione di Jovic ed è altrettanto vero che persino Mariano Diaz gli sta togliendo progressivamente terreno nelle gerarchie di Zidane, ma se Luka parte adesso bisogna trovargli un sostituto e col sensibile taglio del monte ingaggi messo in atto dalla società ciò sarebbe possibile solo andando a prendere un profilo molto economico sul mercato".

Senza un sostituto low cost per l'attacco del Real, Jovic insomma resta a Madrid almeno fino a fine stagione.

"Esatto. Se questo sostituto low cost poi dovesse arrivare, chiaramente il Milan sarebbe un serio candidato nella corsa a Jovic".