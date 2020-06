Coronavirus, Speranza: "La battaglia non è ancora vinta. Mascherine e distanziamento fino a vaccino"

Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha parlato così dell'emergenza coronavirus ai microfoni di corriere.it: "I bilanci vanno fatti alla fine, e purtroppo non siamo alla fine di questa vicenda. Ancora c'è il virus circolante, ancora le persone perdono la vita, dobbiamo sentirci dentro questa sfida, se pensiamo che la battaglia è vinta rischiamo di commettere errori. Il primo messaggio che mi sentirei di dare è di prudenza e di cautela. È chiaro che il Paese è ripartito e deve ripartire, ma è del tutto evidente che abbiamo bisogno di avere piena consapevolezza di un virus ancora non vinto. Lo vinceremo solo quando ci sarà un vaccino sicuro, capace di dare una risposta vera a tutti i nostri concittadini. L'uso delle mascherine e il distanziamento sociale - ha detto a corriere.it - resteranno finché non avremo a disposizione il vaccino contro il coronavirus".