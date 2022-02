Corsa scudetto, Marotta: "Stiamo soffrendo, ma vogliamo difendere il titolo"

Beppe Marotta, ad dell'Inter, si è così espresso a SkySport sul periodo di difficoltà dei nerazzurri: "Ci sono momenti nella vita e nello sport in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Noi stiamo soffrendo, ma dobbiamo avere subito la forza e la determinazione di continuare e soprattutto la fiducia accreditatati dalla stagione fino ad ora fatta. La classifica è di grande riguardo e abbiamo una gara in meno, abbiamo vinto la Supercoppa e il gioco offerto è sempre spettacolare. Noi non dobbiamo coltivare la cultura dell'alibi, ma sapevamo che tra gennaio e febbraio ci sarebbe stata una concomitanza di impegni. Questo deve darci consapevolezza che dobbiamo essere protagonisti fino alla fine: questa stagione ce la giocheremo fino all'ultimo secondo come in una corsa tappe, che sarà bellissima. Siamo campioni in carica, vogliamo difendere questo Scudetto e puntiamo alla seconda stella."