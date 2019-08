CorSera - Boban: "Dobbiamo fare tanto per stare dove sta la Juve"

Intervistato dal Corriere della Sera, Boban ha commentato anche le recenti dichiarazioni di Scaroni: "Il presidente ha fatto una battuta su una Juve leader italiana e un Milan più mondiale, ma sappiamo bene che noi dobbiamo fare tanto e velocemente per stare lì dove sta la vecchia Signora, che è sempre stata sì italiana, ma anche mondiale. Poi, è vero che il Milan ha un fascino tutto suo, unico, ma se non vinci e non giochi bene, la storia conterà sempre di meno".