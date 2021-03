CorSera - Giacinti: "Altafini mi ha detto: ora devi fare 4 gol alla Juve"

Il Corriere della Sera ha intervistato l'attaccante del Milan femminile, Valentina Giacinti, dopo la grande prestazione offerta nell’ultimo derby: "Altafini (anche lui autore di un poker contro l’Inter nel 60, ndr) mi ha mandato un messaggio emozionante: brava Vale, sono felice che tu abbia eguagliato il mio record però ora ne devi fare quattro alla Juve”. Le bianconere guidano la classifica a +6 proprio dal Milan: “Eh loro sono più compatte, hanno più esperienza internazionale e nelle gare che contano: è il vecchio blocco del Brescia passato alla Juve e in Nazionale. Ma le parole di Altafini mi motivano a lavorare di più e migliorarmi. Con Boquete e Hasegawa a centrocampo abbiamo grande qualità. E poi c’è Fifi Jane di Soweto, una bomba di energia: un suo abbraccio ti cambia la giornata".

Tornando al derby, la Giacinti afferma: "Sono andata in campo concentrata su me stessa: volevo rispondere a certe critiche. Il primo gol di testa: non esattamente la mia specialità. Poi il rigore. Dopo il terzo ho tolto la maglia e sono rimasta in reggiseno: reazione spontanea e rabbiosa, ma che liberazione. Veronica Boquete si avvicina e mi fa: guai a te se ti becchi una seconda ammonizione! Alla quarta rete mi sono detta: è la mia giornata. Obiettivo Champions? Beh intanto il campionato non è aritmeticamente chiuso. Dobbiamo blindare il secondo posto dalla minaccia del Sassuolo: in Europa io ci voglio andare".