Corvino: "Hauge può imparare tanto vicino ad Ibra"

In merito alla prospettive di Jens Petter Hauge, Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica del Lecce, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "È un bene per lui confrontarsi subito al top. Dalle informazioni che ho raccolto in questi mesi posso dire che ha già tanta personalità. Per questo può sopportare bene l’inserimento nel nostro calcio. Al fianco di Ibrahimovic può solo imparare, ma di certo può giocarsi una maglia da titolare con i suoi compagni di reparto più giovani. È questione soltanto di tempo: Jens Petter merita fiducia e non deluderà nessuno. Del resto a San Siro ha già fatto vedere quanto vale da avversario, è solo l’inizio. Scommetto che farà una grande carriera".