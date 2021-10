Cosmi: "Messias meritava una chance, ha delle qualità tecniche di grande livello"

Serse Cosmi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando del campionato italiano ma anche di Junior Messias, che ha esordito qualche giorno fa con la maglia del Milan: "La Serie A? C’è molto equilibrio in testa, il Milan, l’Inter e anche il Napoli hanno fatto molto bene. Messias ha delle qualità tecniche di grande livello. La sorpresa è quanto tardi sia arrivato in Serie A. Meritava una chance, non a caso è andato al Milan"