Cosmi su Messias: "Ero sicuro fosse pronto per una big, è un giocatore completo"

Intervistato da Il Giornale, Serse Cosmi ha commentato così il ruolo in cui secondo lui Junior Messias può rendere al massimo: "Messias ha le capacità per giostrare in diverse posizioni. A Crotone con me giocava mezzala nel 3-5-2 o sotto punta in appoggio a Simy. Per talento e visione di gioco può tranquillamente agire da trequartista o giocare largo a destra come sta facendo ora in rossonero. I suoi punti di forza? Fin dai primi allenamenti mi impressionò la sua completezza. Messias non è solo forte tecnicamente e dotato di un sinistro fatato, ma sa dribblare come pochi e vanta una grande freddezza sotto porta. In più corre come un mediano: a differenza di tanti fantasisti belli da vedere ma fini a se stessi. Umanamente poi è un ragazzo meraviglioso. Ecco perché ero sicuro fosse pronto per una big".