Cosmi sul Milan: "A Salerno ha fatto degli errori che ha pagato a caro prezzo"

Serse Cosmi, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "Sembrava una partita semplice, ma ha fatto degli errori che ha pagato a caro prezzo. A Salerno il Milan ha sofferto e per poco non perde la partita. I rossoneri devono essere meno stravaganti nei risultati. Il fatto di non giocare le coppe europee è certamente un vantaggio che però stavolta il Milan non ha sfruttato".