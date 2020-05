Costacurta: "Ibrahimovic è un giocatore molto importante ma non indispensabile"

Intervenuto ai microfoni de il "Quotidiano.net" Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "E’ un giocatore molto importante che i rossoneri farebbero bene a tenere, ma non è indispensabile. Il Milan ha più bisogno di idee chiare e giocatori coinvolti nel progetto. Troppo spesso quest’anno ho sentito i dirigenti giustificare la squadra perché ‘sono giovani, San Siro spaventa’. E’ una cavolata, l’età non può essere una scusa. Bennacer, Theo Hernandez, Rebic sono giovani, ma hanno carattere. Serve gente con personalità da Milan. Al mio primo derby io non mi sono mica spaventato".