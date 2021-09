Costacurta: "Il Milan deve capire se vuole gravitare in Champions e vincere poco oppure tornare a trionfare in Europa"

L'ex difensore del Milan e opinionista per Sky, Alessandro Costacurta, ha rilasciato una lunga intervista al QS dove ha parlato anche del campionato di Serie A: "E' presto per dire quanto perda la Juventus senza CR7. Kean deve dimostrare di essere all'altezza, mentre Icardi sarebbe più solido. Allegri deve scegliere se vuole uno più portato alla manovra o più un realizzatore. L'Inter ha perso i tre principali attori dello Scudetto, ma ha Inzaghi, mentre il Milan deve capire se vuole gravitare in Champions e vincere poco oppure tornare a trionfare in Europa. Il Napoli invece lo vedo più attrezzato della Roma. La sorpresa può essere la Fiorentina con Torreira e Nico Gonzalez che potranno fare molto bene con il lavoro di Italiano". Infine, da ex interprete del ruolo consacra Lovato: "Lo consiglierei alle big della A, ha grandi margini di miglioramento".