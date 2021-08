Costacurta: "In Serie A il Milan lotterà per un posto tra le prime quattro"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero e attuale commentatore, si è così espresso al Corriere della Sera sul potenziale del Milan in questa stagione: "Serie A? Vedo cinque squadre in lotta per i primi quattro posti. Le milanesi, la Juve, il Napoli e l’Atalanta. Per la Champions è una buona squadra, non ottima. Se in Italia basta per arrivare fra le prime quattro, in Europa non la vedo tra le prime dieci".