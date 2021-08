Costacurta: "Maignan ottimo portiere, ma non è Donnarumma che da solo porta 7-8 punti"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero e attuale commentatore, si è così espresso al Corriere della Sera sul mercato del Milan: "Il Milan ha perso il migliore al mondo nel suo ruolo, cioè Donnarumma. Calhanoglu è stato determinante nella crescita del club e a mio avviso non c’è nessuno ora che possa prendere per mano i compagni. Maignan, invece, è un ottimo calciatore ma non è Gigio che da solo porta in dote 7-8 punti".