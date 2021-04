Costacurta su Donnarumma: "Servirebbero meno baci alla maglia e più dimostrazioni concrete"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del rinnovo di Donnarumma. Queste le sue parole: "Non riesco a entrare nella testa di Donnarumma perchè sono diverso. Noi abbiamo deciso di rimanere al Milan senza troppi fronzoli. Non facevamo uscire niente e abbiamo guadagnato meno di quello che avremmo potuto chiedere probabilmente. Non credo che Paolo possa alzare l'offerta visto il budget. Non mi piace il comportamento di Raiola e di Donnarumma che stanno tirando per le lunghe questa situazione. Poi devo dire che sono infastidito dal bacio alla maglia. Baciano la maglia e poi sono lì a contrattare. Baci la maglia perchè? Forse sono di tradizione antica. Servirebbero meno baci e più dimostrazioni concrete"