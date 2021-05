Costacurta sul possibile cambio modulo: "Credo che Pioli voglia stimolare i rossoneri"

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sul possibile cambio modulo del Milan per il match contro la Juventus: "Il Milan arriva da una partita vinta non convincente. Pioli vuole stuzzicare, incentivare, dare una nuova sfida a questi ragazzi per stimolarli. Credo che il Milan abbia bisogno in questo modo di una piccola scossa. Calhanoglu largo a sinistra? Da quella parte c'è Cuadrado, mi convince poco. Poi c'è Pioli che è un allenatore che sorprende e che sorprende molto positivamente".