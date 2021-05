Costacurta sulla Juve: "Con l'Inter spirito giusto, ma in stagione ha dimostrato di essere inferiore alle rivali"

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso negli studi di SkySport dopo il match tra Juventus e Inter: "Oggi la Juventus contro l’Inter ha avuto lo spirito giusto ma in questo campionato ha dimostrato di essere inferiore, in quel senso, rispetto a tutte quelle che le stanno avanti in classifica".