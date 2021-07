Costacurta sulla scelta di Mancini: "Mi raccontò dei calciatori che sarebbero potuti essere fondamentali per la Nazionale"

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sulla scelta di Mancini: “Allenava lo Zenit e me lo trovai nel mio stesso albergo a Roma. Roberto cominciò a raccontarmi i calciatori che sarebbero potuti essere fondamentali per la Nazionale dei prossimi 10 anni, conosceva perfettamente i giocatori dell’Under 20 e dell’Under 19. Conoscendolo, pensai che avrebbe potuto portarci fuori dalle tenebre ma non pensavo sinceramente così in alto. Avevo pochi dubbi sul fatto che Roberto potesse darci gioco e dimensione internazionale. Ci conosciamo dal 1988, abbiamo vinto insieme il Mondiale Militari, nel tempo è migliorato da ogni punto di vista. La sua scelta è stata la svolta non solo tecnico/tattica ma anche a livello istituzionale, da subito ho capito che sarebbe stato il Ct giusto, di cui avevamo bisogno, perchè ha coraggio, spalle larghe e un'immensa esperienza. Certo ha avuto anche fortuna -spiega divertito Costacurta - ma ha sempre dimostrato il suo valore e la sua capacità di scegliere e valorizzare il talento".