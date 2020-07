Costacurta: "Theo e Bennacer hanno dimostrato di saper reggere la pressione di San Siro"

Intervenuto ai microfoni di S.S Lazio agenzia ufficiale, Alessandro Costacurta ha parlato dei più importanti giocatori rossoneri. Queste le sue parole: ""Il Milan ha alcuni nomi importanti come Theo Hernandez e Bennacer che hanno dimostrato di saper reggere la pressione di San Siro. Altri invece non hanno dimostrato di avere quella personalità che richiede una maglia importante come quella rossonera".