Criscitiello: "De Paul sarebbe stato perfetto per il Milan di Pioli"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il direttore di Sportitalia Michele Criscitello ha parlato di alcune mosse che il Milan avrebbe potuto fare sul mercato. Queste le sue parole: "Storia diversa, ma non troppo, quella di De Paul. L’Udinese ha aspettato tre anni per venderlo. L’Atletico Madrid l’ha pagato 35 milioni di euro, non 200, e nessuno in Italia ha anticipato Simeone. Qui la colpa è soprattutto del Milan che tornava in Champions League e per come gioca Pioli, 4-2-3-1, avrebbe avuto bisogno dell’argentino a cifre accessibili"