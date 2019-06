Crudeli: "Con Giampaolo, il Milan adotta una nuova filosofia. Non darei via Cutrone"

Tiziano Crudeli, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così le ultime novità in casa rossonera: "Con Giampaolo, il Milan adotta una nuova filosofia. A me la sua Samp è piaciuta e con il Milan ha giocato due buonissime partite. Maldini, Boban e Massara sono garanzie di competenza. Le speranze sono tante ma bisogna stare con i piedi piantati per terra. A centrocampo, il Milan deve fare degli acquisti di qualità per rifornire gli attaccanti. Sensi potrebbe dare molta qualità. Giampaolo giocherà con 4-3-1-2, pertanto non darei via Cutrone".