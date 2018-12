Crudeli sul Milan: "Non mi appello agli errori arbitrali. Gattuso ha delle colpe, ma non lo cambierei"

Tiziano Crudeli, noto giornalista e grande tifoso milanista, è intervenuto a Radio Sportiva e sul Milan eliminato dell'Europa League ha dichiarato: "Non mi appello agli errori arbitrali. Se andiamo a leggere le interviste di Gattuso, c'è una chiara ammissione di colpa. Il Milan ha sbagliato negli episodi decisivi, anche nelle scelte e nelle impostazioni. Nelle ultime 4 partite disputate in Europa, il Milan ne ha vinta una sola. Davanti puoi avere Higuain e Cutrone, ma Gattuso deve metterli in condizione per le loro caratteristiche. Rino ha delle colpe, anche se non lo cambierei".