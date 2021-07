Cuoghi su Vlasic:  "Ottimo giocatore, ci sarebbe da vedere quanto tempo impiegherebbe per ambientarsi in A"

Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero, si è così espresso a TMW su Vlasic. Queste le sue parole: "Ottimo giocatore, ci sarebbe semmai da vedere quanto tempo impiegherebbe per ambientarsi nel nostro campionato. Il Milan giocherà in Champions e ha bisogno di giocatori che si integrino in fretta. Ma se lo scelgono significa che sono state fatte tutte le valutazioni del caso. Mi fido di Massara e Maldini; si caratterizzano per i fatti, non per le parole".