D'Aversa a Sky: "Se si guardano i numeri non meritavamo la sconfitta. Abbiamo perso la partita nel primo tempo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Roberto D'Aversa ha parlato nel post partita di Parma-Milan. Queste le domande e le risposte:

Sulla partita con il Milan.

"Secondo tempo siamo migliorati. Non siamo stati bravi a concretizzare la superiorità numerica. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi e rinunciatari contro una squadra forte ma in difficoltà, come visto con la Sampdoria. Se si guardano i numeri non meritavamo la sconfitta ma la partita l'abbiamo persa nel primo tempo"

Sulla gara deludente di alcuni giocatori.

"Il primo tempo ho fatto un cambio ma in tanti hanno fatto una partita sotto ritmo. La responsabilità è di tutti. Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento diverso ma avremmo potuto fare meglio. Abbiamo preso due gol con troppa semplicità. Non possiamo permetterci di buttare via partite così se ci vogliamo salvare"

Sui gol subiti.

"Se analizziamo i due gol non sono arrivati tanto per merito di una squadra con grande qualità ma per il nostro atteggiamento remissivo. Tanti giocatori hanno fatto un primo tempo sotto tono. Nel complesso la squadra è stata rinunciataria, con poca voglia di mettere in difficoltà l'avversario"

Sulle differenze con la scorsa stagione.

"Analizzando la partita di stasera, lì dove una squadra come il Milan che ti regala la superiorità numerica, non avevamo gli uomini offensivi in panchina per sfruttare questo vantaggio. Da quando sono arrivato io è aumentata la pericolosità e sono migliorate le prestazioni ma concediamo troppo facilmente i gol. Abbiamo perso la nostra efficienza difensiva che ci ha contraddistinto negli ultimi anni. Lavoriamo duramente ogni giorno per cercare di migliorare questo aspetto e le motivazioni"

Sull'obiettivo salvezza.

"Tecnicamente la squadra è migliorata molto ma preferirei avere basse determinate statistiche e avere qualche punto in più. Il fatto di essere 'bellini' per una squadra che si deve salvare non è decisivo. Bisogna migliorare in concretezza e non bisogna commettere determinati errori. Mancano partite che ci possono cambiare un'intera stagione andando alla ricerca di un episodio positivo che cambi i match"