Dainelli: "Milan-Fiorentina? I viola hanno bisogno di riprendere continuità di prestazioni e risultati"

Dario Dainelli, ex capitano della Fiorentina, ha parlato ai media presenti dalla serata di beneficenza che si tiene al Fashion Foodballer. Ecco le parole raccolte da FirenzeViola.it su Milan-Fiorentina di sabato: "Ricordi di un Milan-Fiorentina? A Milano non particolarmente. A Firenze ricordo la partita dell'addio di Maldini, quando mi nacque anche il figlio. Milan-Fiorentina di sabato? Anche la Fiorentina ha bisogno di riprendere continuità di prestazioni e risultati. Era partita benissimo poi ha avuto difficoltà. Anche domenica all'inizio era contratta per la poca serenità. Spero che continui a far bene".